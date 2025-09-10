На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Бросившая дочь к медведю мать вышла из психбольницы и изрезала своего ребенка ножом

В Узбекистане бросившая дочь в вольер к медведю мать напала на нее с ножом
Shutterstock

Жительница Узбекистана, которая сбросила дочь к медведю в вольер, снова совершила преступление в отношении своего ребенка. Об этом сообщает Darakchi.uz.

Инцидент произошел в Ташкенте после того, как женщина вернулась домой после лечения в психиатрической больнице. После произошедшего в зоопарке у нее выявили психическое заболевание и постановили, что она не может давать показания на суде.

Однако в начале августа ее поставили на учет в местном диспансере и отпустили домой. Там два дня назад она напала на свою дочь с ножом и нанесла серьезные травмы, спасти пострадавшую не удалось.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Инцидент с медведем произошел в 2022 году. Вместе с трехлетней дочерью женщина пришла в зоопарк и, остановившись у вольера с медведем, сбросила туда девочку.

После падения с пятиметровой высоты она получила травмы. Хищник только понюхал девочку и ушел, так как сотрудники быстро отреагировали и стали заманивать его во внутреннее помещение.

Ранее пьяная женщина угрожала ножом матери с ребенком в Выборге и попала в психбольницу.

