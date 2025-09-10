Врач оценила пользу пальмового масла для здоровья

Пальмовое масло не является таким вредным, как об этом многие думают – на самом деле оно само по себе не провоцирует развитие сахарного диабета, сердечно-сосудистых и прочих заболеваний, заверила директор АНО НИЦ «Здоровое питание», диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова. В беседе с Общественной Службой Новостей она заявила, что такое масло в разы полезнее обычного сливочного.

Врач отметила, что пальмовое масло является основой рациона жителей стран Юго-Восточной Азии, которые при этом не числятся в лидерах по заболеваниям сердца.

«Что полезного есть в пальмовом масле? В нем большое количество витамина Е — по его содержанию это один из лидеров в сравнении с другими растительными маслами. Также в нем очень много каротиноидов — предшественников витамина А растительного происхождения», — отметила врач.

Она подчеркнула, что за счет антиоксидантных жирорастворимых витаминов А и Е этот продукт защищает организм от преждевременного старения и продлевает жизнь. В его основе – пальмитиновая кислота, которую применяют для обогащения компонентов заменителей грудного молока. Причем последние исследования, по словам Диановой, опровергли ранее озвученное предположение, что она негативно влияет на сердце и сосуды. Оказалось, что эта кислота, напротив, предотвращает развитие атеросклероза и благотворно влияет на сосуды.

При этом в обычном сливочном масле содержится более 60% насыщенных жиров, тогда как в пальмовом их объем не превышает 50%, подчеркнула врач.

«Таким образом, сливочное масло условно считается более вредным продуктом, и его потребление, по-хорошему, стоит сокращать для общего здоровья, — отметила диетолог. — Не полностью отказываться, конечно, но есть его меньше, включая в свой рацион растительные масла, в том числе с разным составом».

Что касается возможного негативного эффекта, то потребить столько пальмового масла, чтобы оно нанесло вред, крайне сложно, заключила врач.

Напомним, в Госдуме рассматривают возможность введения ряда ограничений на использование пальмового масла в пищевой промышленности. Комитет по контролю предложил комплекс мер, включающий повышение таможенных пошлин, введение акцизов, а также усиление контроля за качеством как поступающего сырья, так и готовой продукции.

Ранее россиянам раскрыли правду о техническом пальмовом масле в продуктах.