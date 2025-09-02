На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Госдуме решили снизить содержание пальмового масла в продуктах

В Госдуме предложили меры по снижению использования пальмового масла в продуктах
true
true
true
close
Photoongraphy/Shutterstock/FOTODOM

В Госдуме рассматривают возможность введения ряда ограничений на использование пальмового масла в пищевой промышленности. Комитет по контролю предложил комплекс мер, включающий повышение таможенных пошлин, введение акцизов, а также усиление контроля за качеством как поступающего сырья, так и готовой продукции, пишут «Ведомости».

Соответствующее письмо председателя комитета Олега Морозова («Единая Россия») было направлено спикеру нижней палаты Вячеславу Володину 21 августа. Володин, в свою очередь, поручил ознакомиться с предложениями первому вице-спикеру Госдумы Александру Жукову, вице-спикеру Алексею Гордееву (оба — «Единая Россия»), а также главам профильных комитетов.

Комитеты провели рабочее заседание по инициативе Володина. В ходе анализа исторических данных времен СССР выяснилось, что импорт пальмового масла в страну начался в 1932 году с целью оптимизации технологии производства жести, объем поставок составлял 60 тыс. тонн. Впоследствии были заключены соглашения с Индонезией (1960 и 1974 гг.) и Малайзией (1967 г.) о закупках, однако твердые обязательства по объемам поставок не превышали 3 тыс. тонн в год, что, как подчеркивается, исключало широкое применение пальмового масла в пищевой отрасли.

Предлагаемые комитетом меры по ограничению использования пальмового масла в продуктах питания включают, в частности, увеличение таможенных пошлин на товары, содержащие пальмовое масло и продукты его переработки. В настоящее время пошлины находятся на уровне 0-3%.

Ранее россиянам раскрыли правду о техническом пальмовом масле в продуктах.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами