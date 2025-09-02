В Госдуме решили снизить содержание пальмового масла в продуктах

В Госдуме рассматривают возможность введения ряда ограничений на использование пальмового масла в пищевой промышленности. Комитет по контролю предложил комплекс мер, включающий повышение таможенных пошлин, введение акцизов, а также усиление контроля за качеством как поступающего сырья, так и готовой продукции, пишут «Ведомости».

Соответствующее письмо председателя комитета Олега Морозова («Единая Россия») было направлено спикеру нижней палаты Вячеславу Володину 21 августа. Володин, в свою очередь, поручил ознакомиться с предложениями первому вице-спикеру Госдумы Александру Жукову, вице-спикеру Алексею Гордееву (оба — «Единая Россия»), а также главам профильных комитетов.

Комитеты провели рабочее заседание по инициативе Володина. В ходе анализа исторических данных времен СССР выяснилось, что импорт пальмового масла в страну начался в 1932 году с целью оптимизации технологии производства жести, объем поставок составлял 60 тыс. тонн. Впоследствии были заключены соглашения с Индонезией (1960 и 1974 гг.) и Малайзией (1967 г.) о закупках, однако твердые обязательства по объемам поставок не превышали 3 тыс. тонн в год, что, как подчеркивается, исключало широкое применение пальмового масла в пищевой отрасли.

Предлагаемые комитетом меры по ограничению использования пальмового масла в продуктах питания включают, в частности, увеличение таможенных пошлин на товары, содержащие пальмовое масло и продукты его переработки. В настоящее время пошлины находятся на уровне 0-3%.

