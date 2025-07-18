Россиянам раскрыли правду о техническом пальмовом масле в продуктах

Бытует мнение о существовании так называемого технического пальмового масла, которое добавляют в продукты для удешевления. Однако, как рассказал в интервью «Газете.Ru» доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой фармакологии и первый декан факультета фундаментальной медицины МГУ, основатель НИЦ «Здоровое питание» Олег Медведев, это миф.

«Я слышал такие заявления, но проблема в том, что такого понятия, как техническое пальмовое масло, просто не существует. Все пальмовое масло, которое используется при приготовлении продуктов питания, — пищевое. Это подтверждается законодательно», — отметил доктор.

По словам Медведева, растительные масла в целом могут быть использованы в непищевых целях. В процессе производства косметической продукции, включая средства по уходу за кожей и декоративные косметические изделия, используются различные компоненты, полученные из пальмового масла.

«К таким компонентам относятся глицерин, глицерилстеарат, каприловый/каприновый триглицерид, изопропилмиристат, октилдодецилмиристат и цетиловый спирт пальмового происхождения. Помада, например, содержит воск, масло, спирт и пигменты (красители) в качестве основных ингредиентов. Пальмовое масло — важный компонент большинства средств по уходу за кожей благодаря своим полезным свойствам для кожных покровов. Исследования подтверждают, что пальмовое масло относится к малоопасным ингредиентам и безопасно для применения в составе косметических продуктов. Из льняного, подсолнечного, конопляного масел делают олифу или лак. Соевое масло — основа для биодизеля. То есть все растительные масла надо считать техническими?» — отметил специалист.

Подробнее о том, какие мифы о вреде пальмового масла существуют — в материале «Газеты.Ru».

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