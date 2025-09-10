Россиянам напомнили о штрафе за поцелуи в общественных местах

SHOT: за поцелуй в общественном месте можно получить штраф или арест 15 суток

За поцелуй в общественном месте можно получить штраф или административный арест. Об этом Telegram-каналу «SHOT ПРОВЕРКА» рассказала юрист Яна Бондаренко.

По ее словам, поцелуи с любимым человеком могут быть расценены как не только как проявление чувств, но и как мелкое хулиганство. За подобное, согласно статье 20.1 КоАП РФ (Мелкое хулиганство), можно получить штраф от 500 рублей до 1500 рублей или административный арест до15 суток, пояснила Бондаренко.

Поэтому канал призвал россиян быть аккуратнее с поцелуями в парках, метро, кинотеатрах, магазинах и ресторанах, чтобы не волновать окружающих, которые могут снять вас на видео и обратиться в полицию.

В начале сентября брянский депутат Михаил Иванов предложил наказывать сотрудников — вплоть до увольнения — за флирт на рабочем месте. Он полагает, что из-за измен взрослых страдают дети, а наказание за романтику на рабочем месте позволит избежать распада семей, поможет сохранить общественные устои и в целом улучшит статистику.

Ранее в Совфеде заявили о создании в правительстве «демографического спецназа».