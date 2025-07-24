Матвиенко заявила о «демографическом спецназе» в правительстве

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что во всех министерствах РФ появился «демографический спецназ», призванный «вернуть традиционные семейные ценности». Ее слова приводит ТАСС.

«Я уже говорила, такой «демографический спецназ» создан в каждом министерстве, ведомстве, правительстве, эта сфера охватила бизнес, высшие учебные заведения, институты гражданского общества и так далее», — заявила она.

По ее словам, сейчас в каждом российском министерстве один из заместителей министра отвечает за демографические вопросы. Среди этих вопросов создание условий для женщин, которые хотят совместить работу и материнство. По словам Матвиенко, поддержка семей с детьми является «лицом социального государства».

До этого Матвиенко призвала сделать семейные ценности мерилом государственных решений в РФ.

Ранее Матвиенко призвала создать в России суверенный искусственный интеллект и поставить заслон чужеродному ИИ.