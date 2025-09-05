Брянский депутат придумал, как улучшить демографическую ситуацию в России

Депутат из Брянска предложил штрафовать женатых сотрудников за служебные романы

Депутат Брянской областной думы Михаил Иванов предложил наказывать сотрудников — вплоть до увольнения — за флирт на рабочем месте. В комментарии NEWS.ru парламентарий сообщил, что подобные меры помогут сохранить в России институт семьи.

«Дети страдают, остаются без отцов и матерей, рушатся судьбы», – сообщил Иванов.

Брянский парламентарий уверен, что наказание за романтику на рабочем месте позволит избежать распада социальных институтов, поможет сохранить общественные устои и в целом улучшит статистику.

«Мы наблюдаем тревожную тенденцию», – сослался на свои данные Иванов. По его мнению, работодатель должен нести за своих сотрудников не только экономическую, но и социальную ответственность.

«При выявлении случаев флирта или отношений между сотрудниками, состоящими в браке с другими людьми, необходимо применять меры воздействия», – подчеркнул народный избранник.

Иванов предложил ввести разнообразные наказания для любвеобильных россиян, начиная с выговоров, заканчивая крупными штрафами и увольнением. При этом парламентарий не уточнил, в каких случаях необходимо применять более суровое взыскание, а в каких – ограничиться предупреждением. При этом он рекомендовал сделать надзор за соблюдением новых правил ответственностью HR-специалистов.

«Мы обязаны создать все условия, чтобы оградить сотрудников от искушений», – отметил депутат.

Иванов убежден, что предложенные меры – вопрос «национальной безопасности». В случае их повсеместного внедрения стране будет обеспечено светлое демографическое будущее.

