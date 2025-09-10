В аэропорту Кольцово задержали пьяного пассажира, устроившего разборки при посадке

Пассажир устроил дебош при посадке в самолет и не смог улететь из Екатеринбурга

Мужчина нарушал обществвенный порядок в аэропорту Екатеринбурга и лишился место на борту, сообщает Управления на транспорте МВД России по УрФО.

ЧП произошло в аэропорту Кольцово во время посадки на самолет, выполнявший рейс в Минеральные Воды. Один из пассажиров привлек внимание бортпроводников, так как находился в состоянии алкогольного опьянение.

Его поведение вызывало опасения, но ответ на замечание мужчина стал вести себя еще более агрессивно — начал возмущаться и выражаться нецензурной бранью. Тогда представители авиакомпании отказали пассажиру в посадке и перелете.

В конце концов нарушителя задержали и привлекли к административной ответственности за мелкое хулиганство. В качестве наказания дебоширу назначили штраф.

До этого пассажир самолета набросился на полицейского в российском аэропорту. В день инцидента мужчина из Ингушетии выпивал в аэропорту Сургута перед вылетом и нарушал общественный порядок. На место вызвали сотрудников полиции, которые попытались задержать мужчину, но тот оказал сопротивление и применил в отношении полицейского насилие, не опасное для жизни и здоровья. Затем нападавшего все-таки скрутили и задержали. Суд признал его виновным и назначил наказание в виде 1 года и 8 месяцев лишения свободы условно.

Ранее дебошир заставил экипаж развернуть самолет, летевший из Москвы в Ташкент.