На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В аэропорту Кольцово задержали пьяного пассажира, устроившего разборки при посадке

Пассажир устроил дебош при посадке в самолет и не смог улететь из Екатеринбурга
true
true
true
close
Павел Лисицын/РИА Новости

Мужчина нарушал обществвенный порядок в аэропорту Екатеринбурга и лишился место на борту, сообщает Управления на транспорте МВД России по УрФО.

ЧП произошло в аэропорту Кольцово во время посадки на самолет, выполнявший рейс в Минеральные Воды. Один из пассажиров привлек внимание бортпроводников, так как находился в состоянии алкогольного опьянение.

Его поведение вызывало опасения, но ответ на замечание мужчина стал вести себя еще более агрессивно — начал возмущаться и выражаться нецензурной бранью. Тогда представители авиакомпании отказали пассажиру в посадке и перелете.

В конце концов нарушителя задержали и привлекли к административной ответственности за мелкое хулиганство. В качестве наказания дебоширу назначили штраф.

До этого пассажир самолета набросился на полицейского в российском аэропорту. В день инцидента мужчина из Ингушетии выпивал в аэропорту Сургута перед вылетом и нарушал общественный порядок. На место вызвали сотрудников полиции, которые попытались задержать мужчину, но тот оказал сопротивление и применил в отношении полицейского насилие, не опасное для жизни и здоровья. Затем нападавшего все-таки скрутили и задержали. Суд признал его виновным и назначил наказание в виде 1 года и 8 месяцев лишения свободы условно.

Ранее дебошир заставил экипаж развернуть самолет, летевший из Москвы в Ташкент.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами