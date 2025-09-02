На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Пассажир самолета набросился на полицейского в российском аэропорту

Житель Ингушетии выпил и напал на полицейского в аэропорту Сургута
true
true
true
close
Global Look Press

Дебошира из Югры осудили за нападение полицейского в аэропорту Сургута, сообщает Центральное управление СКР на транспорте.

Инцидент произошел в марте 2025 года в аэропорту Сургута. В тот день пассажир самолета родом из Ингушетии выпивал и нарушал общественный порядок.

На место вызвали сотрудников полиции, которые попытались задержать мужчину, но тот оказал сопротивление и применил в отношении полицейского насилие, не опасное для жизни и здоровья. Затем нападавшего все-таки скрутили и задержали.

В отношении россиянина возбудили уголовное дело по ч. 1 ст.318 УК РФ («Применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти») и по ст. 319 УК РФ («Оскорбление представителя власти»).

«Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде 1 года и 8 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее дебошир заставил экипаж развернуть самолет, летевший из Москвы в Ташкент.

