Дебошир заставил экипаж развернуть самолет, летевший из Москвы в Ташкент

Следовавший из Москвы самолет развернули из-за пьяного дебошира на борту

Самолет, следовавший в Ташкент, вернулся в Москву из-за пьяного пассажира на борту. Об этом сообщает «Авиаторщина».

По данным Telegram-канала, 42-летний мужчина стал вести себя неадекватно на этапе руления. Он нецензурно ругался на окружающих и дебоширил.

«Хотя при посадке бортпроводники не заметили никаких тревожных признаков, но мужчина оказался подшофе», – сообщается в публикации.

Во время набора высоты пассажир вставал с места и размахивал руками. Экипаж пытался успокоить пассажира, но он игнорировал просьбы. Находившиеся рядом мужчины «крепкого телосложения» помогали сотрудникам успокоить дебошира.

В момент, когда самолет находился в 120 километрах от Москвы, экипаж сообщил о драке на борту и вернулся в аэропорт столицы России.

После приземления полицейские задержали мужчину. В его отношении составили акт о нарушении правил поведения на борту.

Ситуация повлияла на время прилета. В Ташкенте воздушное судно приземлилось с задержкой на два с половиной часа.

Ранее в Петербурге пациент устроил погром в больнице.