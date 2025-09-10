Москвича приговорили к 10 годам колонии за предложения вступить в РДК

Военный суд приговорил к 10 годам колонии строгого режима москвича за вербовку граждан в «Русский добровольческий корпус» (признан в РФ террористической организацией) (РДК). Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на материалы суда.
Первые три года он проведет в тюрьме, остальную часть срока — в исправительной колонии строгого режима. Ему также назначили штраф в размере 400 тыс. рублей.
Вину в совершении преступления мужчина признал и раскаялся в содеянном.
По данным следствия, молодой человек был противником военной операции на Украине. В нескольких телефонных разговорах он предложил своим собеседникам вступить и принять участие в деятельности РДК.
В июле Второй Западный окружной военный суд приговорил участника «Русского добровольческого корпуса» Ярослава Хорева к пожизненному лишению свободы заочно за преступления против российских военных в Белгородской области в 2024 году.
РДК — воинское формирование, основанное в августе 2022 года ультраправыми русскими националистами, участвующими в боевых действиях на стороне Украины.
Ранее жителя Петербурга арестовали за сбор данных о контрактниках для РДК.