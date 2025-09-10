На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Москвича приговорили к 10 годам колонии за предложения вступить в РДК

Суд приговорил москвича к 10 годам колонии за вербовку граждан в РДК
true
true
true
close
Shutterstock

Военный суд приговорил к 10 годам колонии строгого режима москвича за вербовку граждан в «Русский добровольческий корпус» (признан в РФ террористической организацией) (РДК). Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на материалы суда.

Первые три года он проведет в тюрьме, остальную часть срока — в исправительной колонии строгого режима. Ему также назначили штраф в размере 400 тыс. рублей.

Вину в совершении преступления мужчина признал и раскаялся в содеянном.

По данным следствия, молодой человек был противником военной операции на Украине. В нескольких телефонных разговорах он предложил своим собеседникам вступить и принять участие в деятельности РДК.

В июле Второй Западный окружной военный суд приговорил участника «Русского добровольческого корпуса» Ярослава Хорева к пожизненному лишению свободы заочно за преступления против российских военных в Белгородской области в 2024 году.

РДК — воинское формирование, основанное в августе 2022 года ультраправыми русскими националистами, участвующими в боевых действиях на стороне Украины.

Ранее жителя Петербурга арестовали за сбор данных о контрактниках для РДК.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами