Москвича приговорили к 10 годам колонии за предложения вступить в РДК

Суд приговорил москвича к 10 годам колонии за вербовку граждан в РДК

Военный суд приговорил к 10 годам колонии строгого режима москвича за вербовку граждан в «Русский добровольческий корпус» (признан в РФ террористической организацией) (РДК). Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на материалы суда.

Первые три года он проведет в тюрьме, остальную часть срока — в исправительной колонии строгого режима. Ему также назначили штраф в размере 400 тыс. рублей.

Вину в совершении преступления мужчина признал и раскаялся в содеянном.

По данным следствия, молодой человек был противником военной операции на Украине. В нескольких телефонных разговорах он предложил своим собеседникам вступить и принять участие в деятельности РДК.

В июле Второй Западный окружной военный суд приговорил участника «Русского добровольческого корпуса» Ярослава Хорева к пожизненному лишению свободы заочно за преступления против российских военных в Белгородской области в 2024 году.

РДК — воинское формирование, основанное в августе 2022 года ультраправыми русскими националистами, участвующими в боевых действиях на стороне Украины.

Ранее жителя Петербурга арестовали за сбор данных о контрактниках для РДК.