В Петербурге арестовали мужчину, пытавшегося вступить в «РДК»

Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга арестовал местного жителя Юрия Гупенко, собиравшего данные о кандидатах на вступление в ряды Вооруженных сил РФ. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов города в Telegram-канале.

В заявлении отмечается, что в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ. Речь идет об участии в деятельности террористической организации.

По данным следствия, в январе текущего года россиянин вступил в электронную переписку с неустановленным членом «Русского добровольческого корпуса» (признан в РФ террористической организацией). Гупенко сообщил участнику организации о желании вступить в нее и оказывать содействие при совершении террористических актов на территории Санкт-Петербурга. Также он переслал собеседнику заполненную анкету и иные документы, необходимые для присоединения к деятельности «РДК».

«С 17 января по апрель 2025 года Гупенко, действуя в интересах и по указанию неустановленного члена <...> «РДК», собирал сведения о пункте отбора кандидатов для поступления на военную службу по контракту министерства обороны РФ с целью использования этих сведений для организации диверсионно-террористических актов», — говорится в публикации.

Из нее следует, что сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину 12 мая. После этого россиянину были предъявлены обвинения, при этом он сам полностью признал вину в совершенном преступлении.

Ранее жителя Новгородской области, желавшего вступить в «РДК», приговорили к семи годам колонии.