Участника РДК заочно осудили на пожизненный срок

Второй Западный окружной военный суд приговорил участника Русского добровольческого корпуса (признан в РФ террористической организацией) Ярослава Хорева к пожизненному лишению свободы заочно за убийство троих российских военнослужащих в Белгородской области в 2024 году. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно решению суда, первые пять лет заключения Хорев должен провести в тюрьме, а остальной срок — в колонии особого режима. Назначенный судом приговор будет исчисляться с момента задержания осужденного при пересечении границы РФ или его экстрадиции.

В январе Следственный комитет (СК) России завершил расследование уголовного дела в отношении военнослужащего украинских войск, который расстрелял трех безоружных российских военных в Курской области. Тогда, уголовное дело в отношении солдата 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины Александра Гусака с обвинительным заключением направлено во второй Западный окружной военный суд для рассмотрения по существу.

Ранее силовики заявили о сдаче в плен расстрелявших российских военных бойцов ВСУ.