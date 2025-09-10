На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Революция зумеров»: в Непале массовые протесты ожесточаются

Беспорядки в Непале назвали революцией зумеров
Navesh Chitrakar/Reuters

Массовые молодежные протесты в Непале, которые начались из-за решения властей ввести запрет на деятельность ряда крупных социальных сетей, назвали революцией зумеров. Как пишет The New York Times, уличные выступления становятся все более жестокими — демонстранты поджигают здания.

В результате беспорядков и столкновений с полицией пострадали сотни человек, 22 — не выжили.

Протесты спровоцировали отставки властей — со своего поста ушли премьер-министр Кхадга Прасад Шарма Оли и глава МВД Непала Рамеш Лекхак. Однако это не привело к нормализации ситуации. Демонстранты жгут шины, парализовали движение в правительственном квартале и районе парламента.

Как пишет издание, отставки, похоже, не оказали существенного влияния на беспорядки. Десятки тысяч протестующих оставались улицах. Они продолжают с новым ожесточением блокировать дороги, штурмуя правительственные учреждения. Армейские вертолеты переправили некоторых министров в безопасные места.

Особенностью протестов стало преобладание молодых лиц в многотысячной толпе, что побудило журналистов назвать происходящее «революцией зумеров».

9 сентября МИД России рекомендовал россиянам временно отказаться от поездок в Непал до тех пор, пока обстановка там не нормализуется, а тем, кто уже находится в стране, посоветовало соблюдать осторожность, избегать мест скопления людей и выполнять указания местных властей.

Ранее армия Непала пригрозила ввести войска из-за беспорядков.

