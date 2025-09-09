Россиянам посоветовали временно не посещать Непал из-за беспорядков

Москва внимательно следит за ситуацией в Непале, где с 8 сентября проходят массовые протесты протеста, которые сопровождаются беспорядками. Об этом говорится на сайте МИД РФ.

«Российская сторона выступает за мирное разрешение внутриполитического кризиса в рамках национального правового поля и надеется на скорейшую нормализацию положения в дружественной стране», — отметили в ведомстве.

По данным МИД, среди людей, пострадавших на протестах в Непале, нет граждан России. Вокруг российского посольства в Катманду ситуация остается спокойной.

Министерство рекомендовало россиянам временно отказаться от поездок в Непал до тех пор, пока обстановка там не нормализуется, а тем, кто уже находится в стране, посоветовало соблюдать осторожность, избегать мест скопления людей и выполнять указания местных властей.

В Непале уже несколько дней продолжаются протесты против коррупции и ограничения работы социальных сетей. Акции получили название «Революция поколения Z», так как участвуют в них в основном молодежь и студенты. 8 сентября митинги переросли в массовые беспорядки и столкновения с полицией, в результате которых не выжили 22 и пострадали более 500 человек. Протесты спровоцировали отставки властей — со своего поста ушли премьер-министр и глава МВД Непала. Однако это не помогло остановить беспорядки: в Катманду протестующие атакуют правительственные здания и ведут настоящую охоту за чиновниками. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

