На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиянам посоветовали временно не посещать Непал из-за беспорядков

МИД РФ: россиянам рекомендуется временно воздержаться от посещения Непала
true
true
true
close
Niranjan Shrestha/AP

Москва внимательно следит за ситуацией в Непале, где с 8 сентября проходят массовые протесты протеста, которые сопровождаются беспорядками. Об этом говорится на сайте МИД РФ.

«Российская сторона выступает за мирное разрешение внутриполитического кризиса в рамках национального правового поля и надеется на скорейшую нормализацию положения в дружественной стране», — отметили в ведомстве.

По данным МИД, среди людей, пострадавших на протестах в Непале, нет граждан России. Вокруг российского посольства в Катманду ситуация остается спокойной.

Министерство рекомендовало россиянам временно отказаться от поездок в Непал до тех пор, пока обстановка там не нормализуется, а тем, кто уже находится в стране, посоветовало соблюдать осторожность, избегать мест скопления людей и выполнять указания местных властей.

В Непале уже несколько дней продолжаются протесты против коррупции и ограничения работы социальных сетей. Акции получили название «Революция поколения Z», так как участвуют в них в основном молодежь и студенты. 8 сентября митинги переросли в массовые беспорядки и столкновения с полицией, в результате которых не выжили 22 и пострадали более 500 человек. Протесты спровоцировали отставки властей — со своего поста ушли премьер-министр и глава МВД Непала. Однако это не помогло остановить беспорядки: в Катманду протестующие атакуют правительственные здания и ведут настоящую охоту за чиновниками. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Непале протестующие захотели видеть рэпера на посту премьер-министра.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами