Армия Непала пригрозила ввести войска из-за беспорядков

Армия Непала объявила о готовности ввести войска и другие силовые структуры с 22:00 по местному времени для прекращения массовых беспорядков. Об этом сообщает непальское издание KhabarHub.

Военное командование предупредило, что если не прекратятся грабежи, поджоги и вандализм, армия будет мобилизована для взятия ситуации под контроль. Беспорядки, инициированные протестующими из поколения Z, привели к масштабным разрушениям в столице.

«Если подобные действия не прекратятся, армия совместно с другими силами безопасности будет мобилизована, чтобы взять ситуацию под контроль», — говорится в заявлении Управления по связям с общественностью армии.

В Непале уже несколько дней продолжаются протесты против коррупции и ограничения работы социальных сетей. Акции получили название «Революция поколения Z», так как участвуют в них в основном молодежь и студенты. 8 сентября митинги переросли в массовые беспорядки и столкновения с полицией, в результате которых погибли 22 и пострадали более 500 человек. Протесты спровоцировали отставки властей — со своего поста ушли премьер-министр и глава МВД Непала. Однако это не помогло остановить беспорядки: в Катманду протестующие атакуют правительственные здания и ведут настоящую охоту за чиновниками. Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

