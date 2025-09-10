На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Попова рассказала о ситуации с брюшным тифом в мире

Попова: в России зафиксировали лишь завозные случаи брюшного тифа
Екатерина Лызлова/РИА «Новости»

Обстановка с брюшным тифом в мире нестабильная, количество случаев заражения увеличивается, при этом в РФ есть только завозные случаи. Об этом сообщила в интервью РИА Новости на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Растет их число, растет число каждый год. Ровно так же, как и по холере, потому что ситуация по брюшному тифу в мире нестабильная. Где-то вообще плохо считают, где-то не выявляют. Поэтому это ведет к распространению заболевания», — рассказала она.

По словам Поповой, если случай не выявляется и больной не изолируется, это вызывает дальнейшее развитие.

В России собственных случаев нет, однако есть случаи завозные. При этом обо всех них Роспотребнадзор знает и успевает сделать так, чтобы распространения в стране не было.

24 августа глава Роспотребнадзора сообщила, что четыре случая завозной холеры зарегистрированы в России в 2025 году — все инфицированные прибыли из Индии. По ее словам, все заболевшие своевременно получили медицинскую помощь и сейчас здоровы.

Ранее Попова заявила о большой популярности исследований Роспотребнадзора в мире.

