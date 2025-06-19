Попова рассказала о большой популярности исследований Роспотребнадзора в мире

В мире, несмотря на политические события, пользуются большой популярностью исследования Роспотребнадзора, в том числе по коронавирусу. Об этом заявила глава ведомства Анна Попова, выступая в рамках проходящей на ПМЭФ сессии «Искусственный интеллект против естественных эпидемий», сообщает ТАСС.

«Мы (Роспотребнадзор. — «Газета.Ru») система, мы есть в каждой точке Российской Федерации», — сказала она.

По словам Поповой, объем данных, которым сейчас располагает ведомство, «такого нет нигде».

«Институт имени Пастера в Санкт-Петербурге <…> с мая 2020 года проводит исследования, сначала по ковиду, <…> а сейчас мы делаем это по всем инфекциям, статьи, которые они публикуют сейчас по всему миру как горячие пирожки разлетаются. Их публикуют везде, несмотря на то, что коллектив авторов из России», — добавила глава Роспотребнадзора.

В первой половине июня Попова заявила о кризисе доверия к статистике Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). По ее словам, публикуемые ВОЗ данные не позволяют адекватно оценивать эпидемиологические риски.

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