В Минцифры анонсировали расширение белого списка интернет-ресурсов

Минцифры РФ готовит расширение белого списка интернет-ресурсов
Перечень интернет-ресурсов, которые на втором этапе войдут в список платформ, доступных в периоды ограничений работы мобильного интернета, еще формируется. Об этом сообщила пресс-служба Минцифры РФ в своем Telegram-канале.

«В обновленный список также будут включены СМИ, банки, аптеки», — говорится в публикации.

В ведомстве отметили, что на первом этапе в него вошли востребованные интернет-ресурсы, которыми ежедневно пользуются миллионы россиян. По словам пресс-службы, перечень цифровых платформ будет пополняться на основе рейтинга наиболее популярных интернет-ресурсов России.

5 сентября Минцифры РФ опубликовало список интернет-сервисов, которые будут работать даже во время отключения интернета. В него вошли «Госуслуги», национальный мессенджер Max, некоторые соцсети, торговые площадки и сайты ряда банков. В ведомстве уверены, что мера позволит уменьшить неудобства для граждан. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее хакеры усилили атаки на провайдеров в России из-за роста спроса на проводной интернет.

