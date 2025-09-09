На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

СМИ: в Непале протестующие захотели видеть рэпера на посту премьер-министра

SHOT: протестующие в Непале попросили назначить премьером рэпера Балендра Шаха
true
true
true
close
balenshah/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В Непале протестующие потребовали назначить на должность нового премьер-министра рэпера Балендра Шаха (на фото). Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

«Протестующие зумеры в Непале выбрали себе нового премьер-министра. Они требуют назначить на эту должность рэпера», — говорится в сообщении.

По данным канала, на данный момент исполнитель пользуется популярностью среди молодежи, поскольку ведет не только карьеру музыканта, но и является мэром Катманду.

Бывший премьер-министр Непала Шарма Оли ушел в отставку на фоне массовых беспорядков в стране. Президент Рам Чандра Паудел ее принял и начался процесс выбора нового главы правительства. Следом за премьер-министром об отставке объявили и все члены Национал-демократической партии.

9 сентября у здания парламента Непала в Катманду собралась толпа протестующих с требованием отставки правительства. В ходе демонстрации они проникли в резиденцию президента и подожгли ее. Кроме того, пострадала и частная резиденция премьер-министра Шармы Оли в городе Балкот, а также несколько резиденций министров и политиков.

Ранее стало известно местонахождение ушедшего в отставку премьера Непала.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами