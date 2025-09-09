СМИ: в Непале протестующие захотели видеть рэпера на посту премьер-министра

В Непале протестующие потребовали назначить на должность нового премьер-министра рэпера Балендра Шаха (на фото). Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

«Протестующие зумеры в Непале выбрали себе нового премьер-министра. Они требуют назначить на эту должность рэпера», — говорится в сообщении.

По данным канала, на данный момент исполнитель пользуется популярностью среди молодежи, поскольку ведет не только карьеру музыканта, но и является мэром Катманду.

Бывший премьер-министр Непала Шарма Оли ушел в отставку на фоне массовых беспорядков в стране. Президент Рам Чандра Паудел ее принял и начался процесс выбора нового главы правительства. Следом за премьер-министром об отставке объявили и все члены Национал-демократической партии.

9 сентября у здания парламента Непала в Катманду собралась толпа протестующих с требованием отставки правительства. В ходе демонстрации они проникли в резиденцию президента и подожгли ее. Кроме того, пострадала и частная резиденция премьер-министра Шармы Оли в городе Балкот, а также несколько резиденций министров и политиков.

Ранее стало известно местонахождение ушедшего в отставку премьера Непала.