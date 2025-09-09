Власти Непала попытались запретить соцсети. Протестующие зумеры начали «охоту» на чиновников

В Непале уже несколько дней продолжаются протесты против коррупции и ограничения работы социальных сетей. Акции получили название «Революция поколения Z», так как участвуют в них в основном молодежь и студенты. 8 сентября митинги переросли в массовые беспорядки и столкновения с полицией, в результате которых погибли 22 и пострадали более 500 человек. Протесты спровоцировали отставки властей — со своего поста ушли премьер-министр и глава МВД Непала. Однако это не помогло остановить беспорядки: в Катманду протестующие атакуют правительственные здания и ведут настоящую охоту за чиновниками.

Российское посольство в Катманду на фоне вспыхнувших в Непале протестов посоветовало гражданам РФ, находящимся в стране, воздержаться от выхода на улицы столицы. Об этом сообщает ТАСС.

«В Катманду продолжаются протесты, демонстранты жгут шины, парализовали движение в правительственном квартале и районе парламента. Имеются сообщения о столкновениях и пострадавших. В целях вашей безопасности настоятельно просим воздержаться от выхода на улицы до отдельного уведомления властей Непала», — говорится в сообщении дипмиссии.

Россиянам, которые находятся в горных районах страны, посоветовали не возвращаться в столицу и дождаться стабилизации обстановки.

В посольстве также отметили, что на данный момент информации о пострадавших в результаты протестов россиянах, равно как и о любых других иностранцах, нет. Кроме этого, в диппредставительстве подчеркнули, что вопроса об эвакуации сотрудников не стоит, все дипломаты находятся в безопасности.

По данным АТОР, в Непале сейчас находится примерно 350–400 российских туристов. Как писал SHOT, они не могут покинуть страну, так как международный аэропорт частично закрыт. Кроме того, россияне не могут выйти из дома и купить продукты, так как не работают супермаркеты. У многих также наблюдаются проблемы со связью.

«По словам россиян, повсюду вспыхивают пожары, протестующие требуют смены режима, поджигают дома местных чиновников. В небе летают военные вертолеты, которые пытаются справиться с протестами и поливают водой митингующих», — утонил Telegram-канал.

Как развивались протесты

4 сентября правительство Непало ввело запрет на работу в стране социальных сетей и мессенджеров, которые не зарегистрировались в министерстве связи и информационных технологий. В этот список попали WhatsApp, Facebook, Instagram (все три принадлежат компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), а также YouTube и X. Запрет спровоцировал массовые митинги в Катманду и еще семи крупных городах, участие в которых приняли тысячи человек — в основном молодежь и студенты. Из-за этого акции получили названии «Революция поколения Z».

8 сентября в Катманду протестующие, как сообщало Reuters, ворвались в здание парламента и подожгли машину скорой помощи. После этого акция переросла в столкновения с полицией. Правоохранители применили против участников акции слезоточивый газ и резиновые пули. Некоторые из демонстрантов заявил информационному агентству ANI, что полицейские стреляли без разбора. Власти Непала также ввели войска на территорию парламента и установили в Катманду комендантский час.

В результате столкновений, по последним данным, погибли 22 человека. Еще более 500 пострадали.

Это спровоцировало отставку главы МВД страны Рамеша Лекхака.

9 сентября министр связи и информационных технологий Непала Притхви Субба Гурунг сообщил, что власти страны на фоне протестов приняли решения снять запрет на работу соцсетей .

После этого также стало известно, что премьер-министр страны Кхадга Прасад Шарма Оли подал в отставку . Ранее телеканал India Today со ссылкой на источник сообщил, что он обратился за помощью к военным, и те убедили премьер-министра, что смогут навести порядок, но только если он покинет свой пост. По данным Reuters, в стране уже начался процесс выбора нового премьера.

Также СМИ сообщали, что в отставку подел президент Непала Рам Чандра Паудел — однако офис главы государства опроверг эту информацию .

Отставки и отказ от запрета соцсетей, впрочем, не привели к окончанию протестов — беспорядки возобновились с новой силой. По данным СМИ, участники акции подожгли центральный офис правящей партии «Непальский конгресс», офис президента, здание парламента и Верховного суда страны, атаковали офис генерального прокурора, окружной суд Катманду. Также сообщалось о поджоге частной резиденци премьер-министра Шармы Оли в городе Балкот, резиденций президента Непала Рама Чандры Паудела, министра связи и информационных технологий Гурунга и ушедшего в отставку главы МВД Лехака, а также дома бывшего премьер-министра Бабурама Бхаттараи в Тохе. Кроме этого, демонстранты ворвались во дворец Сингха Дурбар, который является правительственным комплексом, и здание отеля Hilton. Портал Khabarhub сообщил о стрельбе возле здания главного управления полиции Непала.

По данным Baza, в стране также идет настоящая охота за чиновниками. Протестующие уже напали на министра финансов Непала Прасада Паудела и ворвались в дом бывшего премьер-министра страны Шера Бахадура Деуба. Его самого и его жену Арзу Рану Деуба, которая является главой МИД, избили. Портал Khabarhub сообщил о смерти супруги экс-премьера страны Джаны Натха Кханала. По данным издания, женщину заперли в их резиденции, после чего здание подожгли.

Как писало издание My Republica, разъяренная толпа требует привлечь к ответственности тех, кто отвечал за жестокое подавление демонстраций 8 сентября.

Чего хотят протестующие

Лозунгами акций протеста в Непале стали фразы «Запретите коррупцию, а не социальные сети», «Разблокируйте социальные сети» и «Молодежь против коррупции». После отставки премьер-министра Непала протестующие заявили, что страна перешла под их руководство. Они призвали сформировать гражданское правительство во главе с человеком, кандидатура которого будет приемлема для всех, и провести новые выборы.

На должность премьер-министра, как писал SHOT, демонстранты предложили кандидатуру рэпера и мэра Катманду Балендра Шаха. Он уже обратился к протестующим, призвал их сохранять спокойствие и быть готовым к переговорам с главнокомандующим армией, но уточнил, что сначала нужно распустить парламент.

«Дорогие представители поколения Z, ваш угнетатель уже ушел в отставку. Пожалуйста, сохраняйте спокойствие. Ущерб, нанесенный народу и имуществу страны, означает ущерб и для наших активов. Сейчас нам нужно сохранять спокойствие. С этого момента ваше поколение должно возглавить страну. Будьте готовы», — отметил Шаха.

Бывший и последний король Непала Гьянендра Шах назвал требования участников беспорядков законными и заявил о необходимости их рассмотреть. Экс-монарх также призвал демонстрантов не допустить скатывания к насилию и анархии и предостерег от вмешательства внешних сил.