Ядерная безопасность на Запорожской АЭС (ЗАЭС) остается «крайне шаткой» через три года после того, как Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) впервые направило туда свою команду. Об этом заявил гендиректор агентства Рафаэль Гросси, пишет РИА Новости.

«Риск радиационной аварии будет сохраняться до тех пор, пока продолжается конфликт», — сказал Гросси.

31 августа Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по жилым кварталам Энергодара. По словам Пухова, обошлось без пострадавших, возгораний и разрушений. Он назвал атаку по городу накануне Дня знаний «циничным актом, направленным на запугивание граждан».

28 августа украинские военные с помощью нескольких беспилотных летательных аппаратов также нанесли удары по жилому району в Энергодаре. Возгораний на месте происшествия зафиксировано не было. В результате атаки никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что Путин допустил сотрудничество на ЗАЭС совместно с США и Украиной.