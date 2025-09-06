На ЗАЭС пообещали связаться с МАГАТЭ после удара ВСУ по учебному центру станции

Инспекторов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) поставят в известность об атаке дронов на учебно-тренировочный центр Запорожской АЭС (атомной электростанции), сообщила РИА Новости директор по коммуникациям электростанции Евгения Яшина.

Она отметила, что целью удара ВСУ было здание, где готовили персонал ЗАЭС.

До этого на электростанции рассказали, что удар был нанесен по крыше корпуса «Г» в 300 метрах от энергоблока. В этом тренировочном центре находится единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала. Возгорания и критических разрушений не зафиксировано, а условия безопасной эксплуатации станции не нарушены.

Запорожская АЭС — крупнейшая атомная электростанция в Европе, в городе Энергодар на берегу Каховского водохранилища. В 2022 году в ходе специальной военной операции город и станция перешли под контроль России. С 1 сентября того же года на ЗАЭС на ротационной основе работают эксперты МАГАТЭ.

Ранее директор ЗАЭС объяснил, как миссия МАГАТЭ помогает противостоять ВСУ.