На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Петербурге охранник полгода совращал школьника у себя дома

В Петербурге мужчину задержали за совращение 15-летнего школьника
true
true
true
close
Depositphotos

Жителя Петербурга подозревают в действиях сексуального характера в отношении подростка. Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным издания, 41-летний мужчина, работающий охранником в одном из заведений города, совращал 15-летнего школьника-мигранта. Петербуржец встречался с юношей в период с января по июнь текущего года, они проводили время дома у охранника.

Накануне россиянина задержали, вскоре ему изберут меру пресечения.

«По данному факту ГСУ СК возбудило уголовное дело о развратных действиях и половом сношении с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста», – сообщается в публикации.

Известно, что молодой человек учится в восьмом классе.

До этого учительница из США стала фигуранткой уголовного дела о растлении школьников. За одним из них она присматривала. Женщина обсуждала с ним возможность завести детей и призналась ему в любви несмотря на слова о том, что такие отношения признает неправильными.

Ранее девушка отказалась идти на день рождения к мужчине и была изнасилована им и его другом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами