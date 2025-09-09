В Петербурге охранник полгода совращал школьника у себя дома

Жителя Петербурга подозревают в действиях сексуального характера в отношении подростка. Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным издания, 41-летний мужчина, работающий охранником в одном из заведений города, совращал 15-летнего школьника-мигранта. Петербуржец встречался с юношей в период с января по июнь текущего года, они проводили время дома у охранника.

Накануне россиянина задержали, вскоре ему изберут меру пресечения.

«По данному факту ГСУ СК возбудило уголовное дело о развратных действиях и половом сношении с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста», – сообщается в публикации.

Известно, что молодой человек учится в восьмом классе.

