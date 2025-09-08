На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Учительница совратила двух 15-летних учеников и была арестована

В США учительницу обвиняют в совращении двух школьников
Kzenon/Shutterstock/FOTODOM

Учительницу из США обвинили в развращении двоих учеников. Об этом сообщает The New York Post.

По данным издания, женщину по имени Эбигейл Фауст арестовали после того, как одна из школьниц рассказала, что педагог после уроков поцеловала 15-летнего ученика.

Позже выяснилось, что она также развращала школьника, за которым присматривала. При этом 15-летний подросток считал, что у них были настоящие отношения и они обсуждали возможность завести детей. После того как женщину арестовали, она якобы призналась ему в любви, хоть и понимала, что не имеет права поступать так с учеником.

На данный момент Фауст находится под стражей и сможет выйти только если заплатит залог в размере $200 000.

Отмечается, что Фауст уволили из школы всего за несколько месяцев до ареста в рамках дела в отношении ее коллеги и подруги. Ученица, позже рассказавшая о действиях Фауст, подверглась насилию со стороны ее коллеги.

При этом Фауст знала о действиях коллеги, но не сообщила о них. Это стало причиной увольнения.

Ранее в Иваново педагог угрожала школьнику изнасилованием.

