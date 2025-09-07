На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Кондуктор автобуса оттаскала за волосы 17-летнюю девушку в Новосибирске

В Новосибирске на видео попал конфликт кондуктора и девушки из-за оплаты проезда
В Новосибирске кондуктор оттаскала за волосы несовершеннолетнюю, которая хотела оплатить проезд в автобусе школьной картой. Видео потасовки опубликовал Telegram-канал АСТ-54 Black.

Инцидент произошел днем 5 сентября в автобусе, выполнявшем рейс по маршруту №28. Около 12:00 кондуктор подошла к сидевшей на кресле пассажирке и потребовала оплатить проезд.

17-летняя девушка сразу же предоставила школьный проездной, но женщина решила, что пассажирка не похожа на школьницу и отобрала карту. Подросток попыталась вернуть ее силой, но кондуктор в ответ схватила пострадавшую за волосы.

Другие пассажиры стали свидетелями ЧП и возмутились поведению женщины, но та удерживала девушку еще около минуты, а затем вернулась к исполнению своих обязанностей.

Ранее российский кондуктор ударила мальчика, пытавшегося проехать зайцем, и попала на видео.

