В Краснодаре пенсионерка напала в автобусе на школьницу из-за места

SGr/Shutterstock/FOTODOM

В Краснодаре пожилая женщина набросилась на 11-летнюю девочку, которая заняла свободное место в автобусе, ребенку потребовалась помощь медиков. Об этом сообщает 93.ru.

Инцидент сентября в автобусе № 106А. По словам матери девочки, ее дочь вместе с подругой зашла в транспорт на остановке у ТРЦ «Красная Площадь», оплатила проезд и села на свободное сиденье. Это спровоцировало агрессию со стороны пожилой пассажирки, которая начала оскорблять ребенка, используя нецензурную брань.

Затем женщина перешла к физическому насилию: схватила девочку за шею и начала ее душить, угрожая расправой. Ребенок плакал и пытался вырваться. Школьницу спасли пассажиры, нападавшая отпустила девочку и спешно вышла на остановке «Витаминкомбинат». Пострадавшая была доставлена в детское приемное отделение краевой больницы, где врачи зафиксировали у нее ушибленные ссадины шеи и гематомы. Семья подала заявление в полицию и разыскивает свидетелей произошедшего.

До этого в Новосибирске кондуктор оттаскала за волосы несовершеннолетнюю, которая хотела оплатить проезд в автобусе школьной картой. Кондуктор подошла к сидевшей на кресле пассажирке и потребовала оплатить проезд. 17-летняя девушка сразу же предоставила школьный проездной, но женщина решила, что пассажирка не похожа на школьницу и отобрала карту. Подросток попыталась вернуть ее силой, но кондуктор в ответ схватила пострадавшую за волосы.

Ранее в Хабаровском крае водитель автобуса высадил ребенка ночью в лесу.

