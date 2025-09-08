Школьники обсудили будущее русского языка на уроке «Разговоров о важном»

В понедельник 8 сентября в рамках проекта «Разговоры о важном» российские школьники и студенты приняли участие в тематическом занятии, посвященном роли русского языка в современном мире, сообщает пресс-служба проекта.

Урок на тему «Русский язык в эпоху цифровых технологий» был организован для обсуждения влияния цифровых технологий на язык и культуры общения.

В рамках проекта актер Евгений Егоров в сентябре будет помогать школьникам и студентам погрузиться в актуальные вопросы современности.

«Наш язык постоянно меняется, появляются новые слова. Скажешь что-то, а это, оказывается, уже не модно, и тебя засмеют. Конечно, сленг – это не плохо, он был даже у наших мам и пап. Но если уж используете его, то используйте к месту», — отметил он в своем обращении.

Федеральным спикером занятия «Русский язык в эпоху цифровых технологий» стал журналист и общественный деятель Владимир Соловьев. Он ответил на вопросы школьников о значении русского языка и подчеркнул необходимость сохранения его культурного богатства в условиях цифровизации.

«Угроза для нашей речи, когда люди не умеют пользоваться всем богатством, которое нам дает как язык, так и технологии», — отметил Соловьев.

Обсуждение также затронуло важность грамотной и выразительной речи для достижения успеха в учебе, работе и личной жизни. Журналист подчеркнул, что технологии открывают новые горизонты, но при этом нельзя забывать об уважении к родному языку.

Классные руководители и советники директоров по воспитанию вместе с учениками пришли к выводу, что русский язык – это не только инструмент для выражения мыслей и чувств, но и ключевой фактор успеха в любой сфере деятельности.