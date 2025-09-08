На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

На Украине заочно осудили губернатора российского региона

Украинский суд приговорил губернатора Тверской области Руденю к восьми годам
true
true
true
close
Kremlin Pool/Global Look Press

Городской суд украинского Тернополя заочно приговорил губернатора российской Тверской области Игоря Руденю к восьми годам лишения свободы. Сведения об этом появились в реестре судебных решений Украины.

Российского чиновника обвиняют в «финансировании действий, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя Украины» посредством военной поддержки российских военных и их семей. В качестве одного из элементов обвинения был упомянут визит Рудени в Запорожскую область.

С 30 июля 2024 года данные Рудени находятся на сайте «Миротворец», где он упомянут как «сепаратист и пособник российских агрессоров». На Украине он объявлен в уголовный розыск.

До этого служба безопасности Украины (СБУ) и МВД страны объявили в розыск министра просвещения РФ Сергея Кравцова и главу Банка России Эльвиру Набиуллину.

СБУ разыскивает Кравцова с апреля текущего года, он обвиняется на Украине сразу по нескольким статьям, в том числе за «оправдание действий России» и «посягательство на территориальную целостность Украины».

Набиуллина находится в розыске по линии украинского МВД с января 2023 года. Ей предъявлено обвинение в «посягательстве на территориальную целостность Украины».

Ранее на Украине объявили в розыск российского блогера Акима Апачева.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами