На Украине заочно осудили губернатора российского региона

Городской суд украинского Тернополя заочно приговорил губернатора российской Тверской области Игоря Руденю к восьми годам лишения свободы. Сведения об этом появились в реестре судебных решений Украины.

Российского чиновника обвиняют в «финансировании действий, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя Украины» посредством военной поддержки российских военных и их семей. В качестве одного из элементов обвинения был упомянут визит Рудени в Запорожскую область.

С 30 июля 2024 года данные Рудени находятся на сайте «Миротворец», где он упомянут как «сепаратист и пособник российских агрессоров». На Украине он объявлен в уголовный розыск.

До этого служба безопасности Украины (СБУ) и МВД страны объявили в розыск министра просвещения РФ Сергея Кравцова и главу Банка России Эльвиру Набиуллину.

СБУ разыскивает Кравцова с апреля текущего года, он обвиняется на Украине сразу по нескольким статьям, в том числе за «оправдание действий России» и «посягательство на территориальную целостность Украины».

Набиуллина находится в розыске по линии украинского МВД с января 2023 года. Ей предъявлено обвинение в «посягательстве на территориальную целостность Украины».

Ранее на Украине объявили в розыск российского блогера Акима Апачева.