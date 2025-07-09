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На Украине объявили в розыск министра просвещения РФ и главу Банка России

ТАСС: Украина объявила в розыск Кравцова и Набиуллину
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Пресс-служба Банка России/РИА Новости

Служба безопасности Украины (СБУ) и МВД страны объявили в розыск министра просвещения РФ Сергея Кравцова и главу Банка России Эльвиру Набиуллину. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на базы данных украинских ведомств.

СБУ разыскивает Кравцова с апреля текущего года, он обвиняется на Украине сразу по нескольким статьям, в том числе за «оправдание действий России» и «посягательство на территориальную целостность Украины».

Набиуллина находится в розыске по линии украинского МВД с января 2023 года. Ей предъявлено обвинение в «посягательстве на территориальную целостность Украины».

Также Киев включил Кравцова и Набиуллину в списки экстремистского сайта «Миротворец».

23 июня СБУ объявила в розыск заместителя начальника Главного военно-политического управления Минобороны РФ Апти Алаудинова. Генерал-лейтенант разыскивается с марта 2022 года по обвинению в посягательстве на территориальную целостность Украины.

До этого СБУ объявила российского певца Григория Лепса в розыск. В начале марта 2025 года ему заочно предъявили обвинения из-за его поддержки специальной военной операции на Украине. Одной из причин стало обещание Лепса платить российским военным по миллиону рублей за каждый уничтоженный танк Вооруженных сил Украины.

Ранее режиссер Михалков удивился решению СБУ объявить его в розыск.

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