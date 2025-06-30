На Украине объявили в розыск российского блогера Акима Апачева

Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск блогера и рэпера Акима Апачева (настоящее имя — Аким Гасанов). Это следует их данных украинских органов власти, сообщает РИА Новости.

«Апачев был объявлен в розыск 8 мая 2024 года. На сайте СБУ блогер указан как лицо, скрывающееся от органов досудебного расследования», — сказано в сообщении агентства.

Апачев вызвал волну негодования в российском обществе после того, как в конце марта приехал в освобожденную Суджу в Курской области и расписал стены зданий матерными словами и агрессивными призывами в адрес украинцев и Европы.

Позже Апачев признал свою вину и предложил врио губернатору Курской области Александру Хинштейну помощь в восстановлении региональных памятников. Он подчеркнул, что всегда тепло относился к Курской области и давал бесплатные концерты российским бойцам в зоне СВО. По словам Апачева, в Суджу он направился также с благими намерениями.

В конце апреля суд в Курской области признал виновным блогера в незаконном въезде на территорию Суджи. Ему был назначен штраф в размере 2 тысяч рублей.

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