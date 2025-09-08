На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Акула оторвала серферу ноги после его крика «Не кусай меня!»

Sky News: акула перекусила пополам австралийского серфера в Сиднее
Martin Prochazkacz/Shutterstock/FOTODOM

В Австралии на местного профессионального серфера Меркьюри Псиллакиса напала большая белая акула, когда он плавал вместе с группой людей неподалеку от пляжа Лонг-Риф в Сиднее 6 сентября. Подробности сообщило Sky News со ссылкой на полицию и очевидцев.

«Там был мужчина, кричавший: «Я не хочу, чтобы меня укусили! Я не хочу, чтобы меня укусили! Не кусайте меня!». И я увидел, как поднялся спинной плавник акулы, и он был огромным», — вспомнил свидетель случившегося Марк Моргенталь.

По данным полиции, акула перекусила 57-летнего пострадавшего пополам. Остальные участники заплыва сумели спастись. У Псиллакиса остались жена и маленькая дочь.

В настоящее время пляжи в районе трагедии закрыты, а акулу ищут при помощи беспилотников.

На днях акула напала на восьмилетнего ребенка у рифа в Ки-Ларго, штат Флорида. На помощь пострадавшему пришла ближайшая лодка и доставила семью к пристани Гарден-Коув, где их встретили парамедики. Мальчика отвезли в больницу.

Ранее ученые выяснили, почему акулы могут остаться без зубов.

