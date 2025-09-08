Специалист рассказал, можно ли прожить до 150 лет с помощью пересадки органов

В России трансплантация органов успешно внедряется в медицинскую практику как инструмент спасения больных людей. Для продления жизни здоровым людям такой подход сегодня не используется, заявил НСН врач-трансплантолог Михаил Каабак.

Так он оценил сообщение о разговоре председателя КНР Си Цзиньпина и президента РФ Владимира Путина о пересадке органов и жизни до 150 лет. Специалист подчеркнул, что сегодня процесс выращивания новых органов идет, но пока не очень успешно, и в России этим не занимаются. А что касается ксенотрансплантации – пересадке органов от генетически модифицированных животных, то этим занимаются только в США, Китае и Японии.

«Обычную пересадку в России, конечно, делают, но сомневаюсь, что таким образом можно продлить жизнь здоровому человеку, — подчеркнул Каабак. — Пересадка нужна для того, чтобы помочь жить больному человеку. Но это одна из хороших методик для продления жизни. Успехи, безусловно, есть, и они весьма значимые».

Напомним, видео с беседой Путина и Си 3 сентября опубликовали западные СМИ. Разговор двух лидеров было слышно плохо, однако, по словам переводчика, журналисты узнали, что они разговаривали о пересадке органов и жизни до 150 лет. Позднее Reuters удалил ролик по запросу Государственного телевидения Китая (CCTV), подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в России разработали искусственные мышцы для пересадки.