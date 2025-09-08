На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Специалист рассказал, можно ли прожить до 150 лет с помощью пересадки органов

Трансплантолог Каабак: пересадка органов не продлевает жизнь здоровым людям
close
Григорий Сысоев/РИА «Новости»

В России трансплантация органов успешно внедряется в медицинскую практику как инструмент спасения больных людей. Для продления жизни здоровым людям такой подход сегодня не используется, заявил НСН врач-трансплантолог Михаил Каабак.

Так он оценил сообщение о разговоре председателя КНР Си Цзиньпина и президента РФ Владимира Путина о пересадке органов и жизни до 150 лет. Специалист подчеркнул, что сегодня процесс выращивания новых органов идет, но пока не очень успешно, и в России этим не занимаются. А что касается ксенотрансплантации – пересадке органов от генетически модифицированных животных, то этим занимаются только в США, Китае и Японии.

«Обычную пересадку в России, конечно, делают, но сомневаюсь, что таким образом можно продлить жизнь здоровому человеку, — подчеркнул Каабак. — Пересадка нужна для того, чтобы помочь жить больному человеку. Но это одна из хороших методик для продления жизни. Успехи, безусловно, есть, и они весьма значимые».

Напомним, видео с беседой Путина и Си 3 сентября опубликовали западные СМИ. Разговор двух лидеров было слышно плохо, однако, по словам переводчика, журналисты узнали, что они разговаривали о пересадке органов и жизни до 150 лет. Позднее Reuters удалил ролик по запросу Государственного телевидения Китая (CCTV), подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в России разработали искусственные мышцы для пересадки.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами