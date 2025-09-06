Запись диалога Си и Путина удалили по требованию Китая. Лидеры говорили о бессмертии

Reuters по требованию Китая удалил видео беседы Путина и Си о жизни до 150 лет

Reuters удалил ролик, в котором председатель КНР Си Цзиньпин и президент РФ Владимир Путин обсуждали бессмертие. Как сообщило агентство, этого потребовало Государственное телевидение Китая. В документе говорилось, что «редакторская правка привела к явному искажению фактов». Видео 3 сентября опубликовали западные СМИ. Беседу двух лидеров было слышно плохо, однако, по словам переводчика, журналисты узнали, что Путин и Си разговаривали о пересадке органов и жизни до 150 лет.

Агентство Reuters удалило четырехминутный видеоролик, на котором президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин обсуждали бессмертие. Это было сделано по запросу Государственного телевидения Китая (CCTV).

В Reuters уточнили, что CCTV отозвало законное разрешение на использование кадров. В агентство поступил письменный запрос от юриста Государственного телевидения Китая, в котором говорилось, что информационное агентство нарушило условия соглашения об использовании, и критиковалось «редакционное отношение» к этому материалу. В тексте документа также упоминалось, что «редакторская правка привела к явному искажению фактов».

«Мы гарантируем точность опубликованной нами информации. Мы внимательно изучили опубликованные материалы и не нашли оснований полагать, что давняя приверженность Reuters принципам точной и беспристрастной журналистики была нарушена», — говорится в заявлении Reuters.

В агентстве также отметили, что ролик был распространен среди более чем 1 тыс. клиентов Reuters по всему миру. Им тоже придется удалить видео.

О чем говорили Путин и Си?

Ролик, о котором идет речь, зарубежные информационные агентства опубликовали 3 сентября. На нем Си Цзиньпин, Владимир Путин и глава КНДР Ким Чен Ын запечатлены во время неформальной беседы по дороге на военный парад в Пекине.

Как сообщало агентство Bloomberg, сперва на записи слышны только обрывки фраз председателя КНР, в которых можно расслышать слова «в наши дни» и «70 лет». После этого его переводчик уже по-русски говорит: «Раньше люди редко доживали до 70 лет, а сейчас в 70 лет ты все еще ребенок».

Ответ Путина также не был слышен журналистам. Однако затем переводчик по-китайски заявил: «С развитием биотехнологий человеческие органы можно будет пересаживать постоянно, и люди смогут становиться все моложе и моложе и даже достичь бессмертия».

«Прогнозы показывают, что в этом веке есть шанс дожить и до 150 лет», — ответил Си Цзиньпин.

Первыми внимание на разговор обратили пользователи соцсетей, которые смотрели трансляцию. Как писала газета The Washington Post, на китайской платформе Weibo появилось множество постов, где обсуждалась жизнь до 150 лет. Как минимум одна из медицинских компаний воспользовалась случаем, чтобы прорекламировать свои услуги. Однако впоследствии поисковый запрос «150 лет» был заблокирован на Weibo.

При этом президент РФ Владимир Путин подтвердил, что такой разговор между лидерами действительно состоялся.

«Да-да, это он, по-моему, когда мы шли на парад, председатель [Китая] об этом говорил. Ну да, эту тему в свое время господин [Сильвио] Берлускони развивал активно. Ну да, современные средства и оздоровления, и медицинские средства, даже там хирургические всякие [операции], связанные с заменой органов, позволяют человечеству надеяться на то, что активная жизнь будет продолжаться не так, как сегодня, <...> а существенным образом продолжительность жизни увеличится», — рассказал российский лидер на пресс-конференции в Китае.