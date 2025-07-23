В России разработали искусственные мышцы для пересадки

В Университете МИСИС представили биоэквиваленты мышечной ткани. В перспективе разработка может применяться для регенерации мышц после тяжелых травм и использоваться для тестирования препаратов. Об этом «Газете.Ru» рассказали в НИТУ МИСИС.

Скелетная мышечная ткань не способна к самовосстановлению при обширных повреждениях, составляющих более 20% от первоначальной массы мышцы. В клинической практике в таких случаях применяется аутотрансплантация — пересадка собственных тканей пациента. Минусы данного подхода заключаются в нехватке донорского участка, осложнении или потери функции в донорской области. Альтернативным решением может стать имплантация выращенного in vitro биоэквивалента мышечной ткани.

«Чтобы в будущем создавать индивидуальные мышечные имплантаты для пациентов с тяжелыми травмами, требуются еще годы исследований. Но первые лабораторные результаты уже открывают хорошую перспективу. Полученные нами биомиметические материалы, в объеме которых распределены не одиночные клетки, а трехмерные клеточные структуры — сфероиды, могут стать хорошим фундаментом для направленного роста», — сказала заведующая лабораторией тканевой инженерии и регенеративной медицины НИТУ МИСИС Елизавета Кудан.

Разработка биомиметических тканей открывает возможности для высокопроизводительного и персонализированного тестирования лекарственных препаратов, что позволит сократить необходимость в испытаниях на животных, ускорить успешное внедрение лекарств в клинику и оптимизировать результаты лечения пациентов.

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