Информацию о наличии уголовных дел против Абрамовича назвали недостоверной

Данные из статьи издания The Guardian о том, что власти острова Джерси (Великобритания) якобы ведут уголовное расследование в отношении российского бизнесмена Романа Абрамовича, не соответствуют реальности и ничем не подтверждены. Об этом заявили ТАСС его представители.

Cообщается, что заявления о причастности Абрамовича к какой-либо преступной деятельности недостоверны, против бизнесмена не выдвинуто обвинений, также на Джерси не ведется никаких уголовных производств, связанных с его именем.

Юристы Абрамовича добавили, что суды Джерси фактически подтвердили, что в них не находятся на рассмотрении какие-либо уголовные производства в отношении бизнесмена.

«Газета.ru» ознакомилась с документами, на которые ссылается The Guardian. В запросе, который власти Джерси направили в Швейцарию в отношении раскрытия банковских данных ряда компаний, зарегистрированных на острове, нет упоминаний имени Абрамовича.

«Констатируем, что издание The Guardian решило нарушить права Абрамовича и опубликовать эти ничем не подтвержденные, вводящие в полное заблуждение и дискредитирующие его репутацию утверждения», — добавил представитель бизнесмена.

Ранее сообщалось, что в 2022 году власти Джерси заморозили активы нескольких компаний, находящихся на Джерси, которые, по их утверждению, были связаны с Романом Абрамовичем. Вскоре после объявления о расследовании было начато судебное разбирательство по поводу действий полиции Джерси. В результате полиция признала, что провела незаконные обыски помещений, и согласилась выплатить компенсацию и принести извинения вовлеченным сторонам.

После власти Джерси не предприняли никаких других шагов в отношении Абрамовича или каких-либо других организаций, которые они якобы ассоциировали с ним. С 2023 года они стали ответчиками по ряду судебных исков, которые до сих пор рассматриваются в судах Джерси.