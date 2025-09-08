В Подмосковье прошел суперфинал Кубка Карякина по шахматам

Более 1500 человек приняли участие в суперфинале Кубка Карякина в Подмосковье

Более 1500 человек приняли участие в суперфинале Кубка Сергея Карякина по шахматам, который прошел в Лобне, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Как отметил министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов, каждый год турнир притягивает все больше любителей шахмат.

«Всех вас ждем в следующем году. Уверен, турнир будет только расширяться», — обратился Абаренов к участникам.

В заключительном этапе турнира приняли участие шахматисты разных возрастов из 13 регионов России.

«Мне очень приятно, что Кубок набирает обороты, что уже более 1500 любителей шахмат собрались на финале. Очень здорово, что такой интерес. Конечно, мы все организовываем ради детей», — отметил Сергей Карякин.

Также в рамках суперфинала прошел отдельный турнир для участников СВО.

​«Я очень шахматы люблю и считаю, что это своеобразная тренировка. Вот есть физкультурная зарядка, где вы тренируете тело, а шахматы — это идеальный тренажер для мозга», — рассказал сказал победитель турнира среди ветеранов СВО Сергей Некрасов.

Победители и призеры всех турниров получили медали, кубки, подарки и мороженое. Также трем самым представительным шахматным федерациям городских округов Подмосковья федерация шахмат Московской области выделила гранты на шахматный инвентарь и ценные подарки.