В России впервые проведут культурный форум коренных малочисленных народов РФ

В четырех городах России пройдет культурный форум коренных малочисленных народов
Пресс-служба «Норникеля»

Первый Всероссийский культурный форум коренных малочисленных народов России пройдет в четырех федеральных округах страны в сентябре-ноябре текущего года. Об этом сообщили в Минкультуры России.

Форум стартует 26 сентября в Анадыре, в октябре мероприятие примут Красноярск и Петрозаводск, в ноябре — Тюмень.

Уточняется, что форум объединит специалистов в области культуры и искусства, деятелей культуры, коллективы народного творчества коренных малочисленных народов России, а также представителей их общественных организаций.

Сообщается, что цель форума — сохранение, развитие и популяризация самобытной музыкально-песенной, танцевальной, празднично-обрядовой культуры коренных малочисленных народов России, а также сохранение единого культурного пространства, укрепление творческих контактов, воспитание культуры межнационального общения и пробуждение интереса российских граждан к их культуре и искусству.

В Минкультуры отметили, что форум способствует укреплению творческих связей в межэтнической среде и популяризации нематериального этнокультурного достояния коренных малочисленных народов.

«Такой масштабный форум мы проводим впервые. Программа охватывает максимальное разнообразие культурных традиций коренных народов — это и выступления ансамблей, фольклорных коллективов, мастер-классы по традиционным промыслам и ремеслам», — отметила статс-секретарь – заместитель Министра культуры России Жанна Алексеева.

Также в рамках форума пройдут выставки изделий декоративно-прикладного искусства коренных малочисленных народов, включающие традиции и особые техники изготовления изделий мастерами-ремесленниками. Кроме того, в каждом из городов запланированы круглые столы и практические конференции с участием экспертов, на которых будут подняты вопросы включения объектов нематериального этнокультурного достояния в федеральный государственный реестр.

По итогам форума будет создан неигровой фильм, посвященный жизни и культуре коренных малочисленных народов.

