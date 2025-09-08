На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Пьяная россиянка поругалась с мужем и выпрыгнула из машины на ходу

В Бурятии женщина поругалась с мужем и выпрыгнула из машины на ходу
Global Look Press

В Гусиноозерске пьяная женщина поссорилась с мужем и решила покинуть машину во время движения, женщина неудачно упала и получила травмы. Об этом сообщает УМВД республики.

По предварительной информации, 32-летний водитель, лишенный права управления транспортными средствами, находился за рулем автомобиля ВАЗ-21093 в состоянии алкогольного опьянения. В салоне вместе с ним находилась его 32-летняя супруга, женщина также была пьяна.

Во время движения по улице Оцимика между супругами произошел конфликт. В разгар ссоры женщина открыла дверь и выпрыгнула из движущейся машины. В результате падения пассажирка получила травму — перелом лучевой кости. Пострадавшая госпитализирована.

До этого житель Москвы попал в больницу после романтического вечера с возлюбленной. 41-летний мужчина выпивал алкогольные напитки вместе с 34-летней женщиной, но весь вечер кашлял. Это не понравилось его избраннице. Возлюбленные поссорились, началась драка, во время которой обвиняемая нанесла партнеру многочисленные травмы. Пострадавшего направили в реанимацию. Женщине также понадобилась помощь медиков, но она получила несерьезную травму головы.

Ранее в Тюмени мужчина ранил трех человек из ружья из-за имущественного спора.

