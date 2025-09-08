На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Психолог рассказала, как прекратить делать импульсивные покупки на маркетплейсах ночью

Психолог Яушева: список покупок поможет не покупать вещи на маркетплейсах ночью
Shutterstock

Людям, которые склонны совершать импульсивные покупки на маркетплейсах ночью, лучше откладывать товары в корзину и возвращаться к их оформлению утром. Об этом «Москве 24» рассказала психолог Дарья Яушева.

«Часто желание приобрести что-то ненужное со временем проходит. Также есть смысл установить для себя ограничение: многие маркетплейсы позволяют указывать в приложении лимиты или даже блокировать покупки в определенное время», — пояснила она.

По ее словам, помочь справиться с этим также может список покупок. В этом случае ночью Яушева посоветовала сверяться с ним и отказываться от приобретения лишних позиций.

Психолог Наталья Наумова до этого говорила, что стресс и психологическая нестабильность могут выступать причиной импульсивных покупок россиян на маркетплейсах в ночное время. По ее словам, подобные действия выступают как способ поднять настроение после тяжелого дня или переутомления, как заедание или употребление алкоголя. Чтобы справиться с этим, она посоветовала обратиться к специалисту и выяснить, как разобраться с сильными переживаниями.

Ранее стало известно, зачем россиянам кредитки.

