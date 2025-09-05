На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стало известно, зачем россиянам кредитки

Банки.ру: почти половина россиян пользуется кредиткой для совершения покупок
Nuttapong punna/Shutterstock/FOTODOM

Чаще всего кредитные карты используют молодые россияне в возрасте от 18 до 34 лет (53%). Почти половине клиентов банков (49%) кредитка нужна для совершения покупок. Об этом говорится в исследовании финансового маркетплейса Банки.ру (есть у «Газеты.Ru»).

Снятие наличных интересует 32% клиентов, кешбэк и бонусы — 19%. Самой востребованной категорией бонусных программ оказались ежедневные покупки (супермаркеты, аптеки, одежда, детские товары) — 42%, за которыми с существенным отрывом следуют товары «Все для дома» (ремонт, электричество) — 23%, «Транспорт» (АЗС, такси) — 20%, а также товары «Для отдыха» (16%).

Наиболее востребованный лимит по кредитке у 76% пользователей — 50-100 тыс. рублей. Менее 50 тыс. рублей кредитного лимита было достаточно для 23% пользователей, в то время как 11% предпочли бы иметь лимит в размере от 101 тыс. до 200 тыс. рублей. Лишь 4% запросили кредитный лимит свыше полумиллиона рублей.

Исследование было проведено в сентябре 2025 года на основе данных 20 млн россиян.

Ранее сообщалось, что россияне взялись за свои долги.

