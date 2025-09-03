На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Психолог объяснила склонность россиян к ночному шопингу на маркетплейсах

Психолог Наумова: стресс вызывает склонность к ночному шопингу на маркетплейсах
true
true
true
close
SB Arts Media/Shutterstock/FOTODOM

Стресс и психологическая нестабильность могут выступать причиной импульсивных покупок россиян на маркетплейсах в ночное время. Об этом «Москве 24» рассказала психолог Наталья Наумова.

По ее словам, подобные действия выступают как способ поднять настроение после тяжелого дня или переутомления, как заедание или употребление алкоголя. Чтобы справиться с этим, она посоветовала обратиться к специалисту и выяснить, как разобраться с сильными переживаниями.

«В противном случае может сформироваться зависимость. Человек станет покупать очень много ненужных вещей, тратить приличные суммы, при том что основная потребность не будет удовлетворена. А опустошенность и чувство вины начнут провоцировать новые потребности в импульсивных покупках», — предупредила Наумова.

Данные опросов ЮMoney, с которыми ознакомилась «Газета.Ru», показали, что 75% россиян хотя бы раз покупали товары или услуги онлайн в промежуток с 23:00 до 6:00 часов. Этот показатель демонстрирует рост: год назад таких «ночных покупателей» было всего 60%. При этом доля тех, кто никогда не совершал покупки ночью, сократилась почти вдвое — с 41% до 25%.

Ранее сообщалось, что россияне отказываются от одноразовых покупок и вкладываются в технологии, готовя детей к школе.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами