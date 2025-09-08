На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Пострадавшие при нападении на «Крокус» до сих пор лечатся от ожогов

РИА Новости: пострадавшие от теракта в «Крокусе» до сих пор лечат ожоги
Кирилл Каллиников/РИА Новости

Пострадавшие во время нападения террористов на концертный зал «Крокус Сити Холл» до сих пор вынуждены проходить лечение. Об этом РИА Новости рассказал один из участников судебного процесса.

По его словам, многие потерпевшие до сих пор лечатся от ожогов на теле и от нервного тика, который особенно заметен во время допросов в суде, когда лицо начинает дергаться.

6 сентября стало известно, что потерпевшие по делу о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» подали уже более 30 исков.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта 2024 года. Вооруженные преступники открыли огонь по посетителям концертного зала из автоматического оружия и устроили поджог. По данным Следственного комитета, 149 человек спасти не удалось, один числится пропавшим без вести, а общее число пострадавших с телесными повреждениями достигло 609. Материальный ущерб оценивается примерно в шесть миллиардов рублей.

3 сентября второй Западный окружной военный суд огласил показания более половины потерпевших в рамках предварительного следствия по уголовному делу о теракте в «Крокус Сити Холле». В общей сложности по делу потерпевшими признаны более 1700 человек, а также шесть юридических лиц.

Ранее посетительница «Крокуса» объяснила, как распознала «настоящую стрельбу из оружия».

Теракт в «Крокус Сити Холле»
