Посетительница «Крокуса» объяснила, как распознала «настоящую стрельбу из оружия»

РИА: посетительница «Крокуса» узнала стрельбу из автомата благодаря фильмам
Кристина Кормилицына/РИА Новости

Посетительница «Крокус Сити Холла» во время судебного заседания по делу о теракте сообщила, что распознала автоматные очереди благодаря фильмам. Об этом заявил РИА Новости один из участников процесса.

«Девушка рассказала, что она сразу поняла, что происходит настоящая стрельба из оружия, очередями. Она пояснила, что поняла это, так как смотрела фильмы», — рассказал источник.

Теракт в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года перед концертом группы «Пикник». Нападавшие открыли огонь по зрителям и подожгли концертный зал. Несовместимые с жизнью ранения получили 145 человек, пострадали более 600. Причиненный ущерб составил около 6 млрд руб. Террористы скрылись, но были пойманы на границе с Украиной. Ответственность за произошедшее взяла на себя террористическая организация «Исламское государство» (организация запрещена в России) (ИГ).

Ранее выяснилось, почему люди не смогли выйти из зала «Крокуса».

