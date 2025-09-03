В суде по делу о теракте в «Крокусе» оглашены показания более половины потерпевших

ТАСС: по делу о теракте в «Крокусе» оглашены показания более 800 потерпевших

Второй Западный окружной военный суд огласил показания более половины потерпевшими в рамках предварительного следствия по уголовному делу о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. Об этом сообщает ТАСС.

В общей сложности по делу потерпевшими признаны более 1 700 человек, а также шесть юридических лиц, в том числе операторы сотовой связи МТС и «Т2 мобайл».

Отмечается, что за почти месяц слушаний материалов дела о теракте в суде были оглашены письменные показания более 800 человек, признанных потерпевшими.

Теракт в «Крокус Сити Холле», расположенном в подмосковном Красногорске, произошел 22 марта 2024 года. Вооруженные преступники открыли огонь по посетителям концертного зала из автоматического оружия и устроили поджог. По данным Следственного комитета, 149 человек спасти не удалось, один числится пропавшим без вести, а общее число пострадавших с телесными повреждениями достигло 609. Материальный ущерб оценивается примерно в шесть миллиардов рублей.

Ранее сообщалось, что родственники отреклись от обвиняемых по делу теракта в «Крокусе».