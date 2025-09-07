На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Отец отобрал сына у матери, увез из Казани и не дал ему пойти в первый класс

Похищенный отцом мальчик из Казани не пошел на свою первую школьную линейку
true
true
true
close
Ярослав Чингаев/Агентство «Москва»

Первоклассник из Казани не может пойти в школу, потому что отец увез его в Москву и скрывает от матери. Об этом Mash Iptash.

По данным Telegram-канала, Альберт и Резеда развелись еще в 2022 году. По решению суда отец должен был видеться с ребенком 10 дней в месяц, но в июле этого года Альберт взял сына на свой день рождения и не стал возвращать своей бывшей жене, решив оформить опеку на себя.

По словам отца, мальчик жаловался на побои, поэтому он решил оставить его у себя и даже якобы устроил в частную московскую школу. С тех пор ребенок не виделся с матерью.

30 августа Резеда прилетела в Москву из Казани, чтобы вернуть сына, но экс-супруг сменил замки в их квартире. На следующий день она вернулась туда с сотрудниками МЧС, чтобы открыть дверь, однако в тот момент ни отца, ни ребенка дома не оказалось.

В День знаний женщина искала сына на школьной линейке, но Альберт заявил, что перевел ребенка на домашнее обучение. Журналисты не смогли получить от него комментарий.

Ранее в Красноярске мужчина похитил ребенка у экс-сожительницы, собиравшейся в отпуск.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами