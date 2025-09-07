Отец отобрал сына у матери, увез из Казани и не дал ему пойти в первый класс

Похищенный отцом мальчик из Казани не пошел на свою первую школьную линейку

Первоклассник из Казани не может пойти в школу, потому что отец увез его в Москву и скрывает от матери. Об этом Mash Iptash.

По данным Telegram-канала, Альберт и Резеда развелись еще в 2022 году. По решению суда отец должен был видеться с ребенком 10 дней в месяц, но в июле этого года Альберт взял сына на свой день рождения и не стал возвращать своей бывшей жене, решив оформить опеку на себя.

По словам отца, мальчик жаловался на побои, поэтому он решил оставить его у себя и даже якобы устроил в частную московскую школу. С тех пор ребенок не виделся с матерью.

30 августа Резеда прилетела в Москву из Казани, чтобы вернуть сына, но экс-супруг сменил замки в их квартире. На следующий день она вернулась туда с сотрудниками МЧС, чтобы открыть дверь, однако в тот момент ни отца, ни ребенка дома не оказалось.

В День знаний женщина искала сына на школьной линейке, но Альберт заявил, что перевел ребенка на домашнее обучение. Журналисты не смогли получить от него комментарий.

