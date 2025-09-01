На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Красноярске мужчина похитил ребенка у экс-сожительницы, собиравшейся в отпуск

Жительница Красноярска обвинила бывшего партнера в похищении двухлетнего ребенка
Telegram-канал «Борус. Люди»

Жительница Красноярска обвинила бывшего сожителя в похищении их ребенка. Об этом она рассказала Telegram-каналу «Борус.Люди».

Дарья и Алексей расстались еще в декабре 2024 года из-за пагубных зависимостей мужчины. Девушка не стала запрещать бывшему видеться с их общим ребенком, хотя с тех пор он регулярно угрожает ей. Прошлой зимой Алексей уже пытался похитить двухлетнего сына, но из-за присутствия свидетелей не довел начатое до конца.

Последний день лета ребенок провел со своим отцом. Вечером женщина забирала его и призналась бывшему партнеру, что хочет уехать в Сочи на неделю. Узнав о планах экс-возлюбленной, мужчина вытащил мальчика из машины и убежал. Сейчас красноярка не знает, где находится ее сын. Мать Алексея отказалась разговаривать с ней.

«Я человека предупредила, никуда ребенка не прячу, хочется свозить сына на море. На что человек схватил ребенка, вытащил из машины и начал орать, что ребенок никуда не поедет, я не имею права его никуда отвозить, у него 90% связей в этом городе, да меня даже не выпустят. Позже за машиной, на которой он приехал, пришел друг, которому авто и принадлежит. Ребенок был без кроссовок, без куртки, в футболке, а на улице нетепло. У меня уже сил нет плакать», — признается Дарья.

Она обратилась в полицию. Сейчас правоохранители устанавливают местонахождение ребенка.

Ранее в Новосибирске бабушка похитила внучку и больше месяца скрывалась от невестки.

