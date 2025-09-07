На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Кот-д'Ивуаре более десяти человек пропали без вести после нападения бегемота

Бегемот перевернул лодку в Кот-д'Ивуаре,11 человек пропали без вести
true
true
true
close
Mike Korostelev/Wildlife Photographer of the Year

В Кот-д'Ивуаре одиннадцать человек числятся пропавшими без вести после того, как каноэ, на котором они плыли, было перевернуто бегемотом. Среди пропавших есть женщины, малолетние девочки и младенец, сообщает агентство AFP со ссылкой на заявление министра правительства страны Бельмонде Дого.

Инцидент произошел на реке Сассандра, неподалеку от города Буйо, когда лодка перевозила местных жителей. Трое пассажиров сумели спастись.

В настоящее время продолжаются поисково-спасательные работы.

Исследования, проведенные в 2022 году специалистами из университета Кот-д'Ивуара, показывают, что бегемоты занимают лидирующую позицию среди животных, с которыми связаны нападения и увечья людей на территории страны. По приблизительным оценкам, в Кот-д'Ивуаре обитает около 500 бегемотов, которые рассредоточены по различным рекам в южной части страны, преимущественно в бассейнах рек Сассандра и Бандама. Отмечается, что аварии с лодками здесь происходят довольно часто, так как местные жители используют самодельные баркасы для передвижения между населенными пунктами на побережье. Зачастую такие лодки перегружены пассажирами и грузами.

Ранее гид по сафари рассказал, как потерял руку после того, как его проглотил бегемот.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами