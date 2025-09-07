В Кот-д'Ивуаре более десяти человек пропали без вести после нападения бегемота

В Кот-д'Ивуаре одиннадцать человек числятся пропавшими без вести после того, как каноэ, на котором они плыли, было перевернуто бегемотом. Среди пропавших есть женщины, малолетние девочки и младенец, сообщает агентство AFP со ссылкой на заявление министра правительства страны Бельмонде Дого.

Инцидент произошел на реке Сассандра, неподалеку от города Буйо, когда лодка перевозила местных жителей. Трое пассажиров сумели спастись.

В настоящее время продолжаются поисково-спасательные работы.

Исследования, проведенные в 2022 году специалистами из университета Кот-д'Ивуара, показывают, что бегемоты занимают лидирующую позицию среди животных, с которыми связаны нападения и увечья людей на территории страны. По приблизительным оценкам, в Кот-д'Ивуаре обитает около 500 бегемотов, которые рассредоточены по различным рекам в южной части страны, преимущественно в бассейнах рек Сассандра и Бандама. Отмечается, что аварии с лодками здесь происходят довольно часто, так как местные жители используют самодельные баркасы для передвижения между населенными пунктами на побережье. Зачастую такие лодки перегружены пассажирами и грузами.

