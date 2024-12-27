Гид выжил после нападения бегемота, но остался без руки

Гид по сафари Пол Темплер рассказал, как потерял руку после того, как его проглотил бегемот. Об этом сообщает The Sun.

По словам Темплера, инцидент произошел, когда он возглавлял небольшую туристическую группу из шести человек, совершавших сафари по реке Замбези в Зимбабве. В ходе экспедиции гид заметил в воде нечто похожее на «подводную торпеду». Спустя несколько мгновений выяснилось, что это бегемот — животное врезалось в каноэ и утащило в воду одного из гидов-стажеров. Темплер прыгнул в реку, надеясь спасти коллегу, однако вскоре сам оказался во рту бегемота.

«Я помню, как в первый раз понял, что происходит, когда я буквально по пояс оказался в глотке бегемота. Все просто потемнело. Это произошло так быстро, что я ничего не увидел, но следующее , что я помню, это то, что мои руки прижаты к бокам, и я не могу пошевелиться», — рассказал мужчина.

Темплер отметил, что его охватило странное чувство облегчения, как только он понял, что на него напал бегемот, поскольку его самым большим страхом был укус крокодила. По словам мужчины, животное удерживало его в течение трех минут, при этом несколько раз выплевывая его и снова ловя.

По словам гида, ему чудом удалось выжить благодаря службе в британской армии. Темплер тренировался за несколько лет до зверского нападения 1996 года и считает, что это помогло ему сохранять спокойствие.

При схватке с бегемотом мужчина получил около 38 серьезных укусов — почти все его тело оказалось травмировано. В результате он потерял одну руку, с которой почти полностью была содрана кожа, а большинство костей оказались раздроблены.

Почти бездыханного гида быстро доставили к медикам, которые боролись за его жизнь. Коллегу Темплера спасти не удалось.

В июле 2024 года сообщалось, что в зоопарке города Ранчи в Индии самка бегемота напала на смотрителя зоопарка, который решил проверить новорожденного детеныша. Другие смотрители бросились на помощь и вытащили мужчину из вольера. Его госпитализировали с многочисленными травмами, но ,несмотря на все усилия медиков, спасти пострадавшего не удалось.

Ранее на телеведущую Елену Хангу напал бегемот в Африке.