На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

МИД Белоруссии раскрыл, что случилось с пропавшим на Эльбрусе альпинистом

МИД Белоруссии подтвердил гибель гражданина республики в Кабардино-Балкарии
close
Виктор Толочко/РИА Новости

Белорусский МИД подтвердил гибель гражданина республики в горах Кабардино-Балкарии. Пресс-релиз ведомства публикует БелТА.

«Гражданин совершал прогулку в районе Терскольского водопада, где, не удержавшись на скальной поверхности, сорвался с высоты порядка 30 метров и получил травмы, несовместимые с жизнью», — уточнили во внешнеполитическом ведомстве со ссылкой на российских спасателей.

В МИД выразили соболезнования родственникам альпиниста и оказывают им помощь, а белорусам напомнили, что маршруты восхождений и прогулок в горах нужно регистрировать заранее и совершать их вместе с профессиональными гидами и инструкторами.

Белорусский альпинист не выходил на связь с 3 сентября. Он планировал подняться на горную вершину Терсколак высотой 3,8 тыс. м. 26-летний мужчина осуществлял восхождение без регистрации маршрута. Отец альпиниста обратился в управление МЧС Кабардино-Балкарии после исчезновения сына. Утром 7 сентября тело мужчины нашли у водопада Терскол на высоте 2,8 тыс. м и эвакуировали.

Ранее альпинистка назвала главные «горы-убийцы» на планете.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами