МИД Белоруссии раскрыл, что случилось с пропавшим на Эльбрусе альпинистом

Белорусский МИД подтвердил гибель гражданина республики в горах Кабардино-Балкарии. Пресс-релиз ведомства публикует БелТА.

«Гражданин совершал прогулку в районе Терскольского водопада, где, не удержавшись на скальной поверхности, сорвался с высоты порядка 30 метров и получил травмы, несовместимые с жизнью», — уточнили во внешнеполитическом ведомстве со ссылкой на российских спасателей.

В МИД выразили соболезнования родственникам альпиниста и оказывают им помощь, а белорусам напомнили, что маршруты восхождений и прогулок в горах нужно регистрировать заранее и совершать их вместе с профессиональными гидами и инструкторами.

Белорусский альпинист не выходил на связь с 3 сентября. Он планировал подняться на горную вершину Терсколак высотой 3,8 тыс. м. 26-летний мужчина осуществлял восхождение без регистрации маршрута. Отец альпиниста обратился в управление МЧС Кабардино-Балкарии после исчезновения сына. Утром 7 сентября тело мужчины нашли у водопада Терскол на высоте 2,8 тыс. м и эвакуировали.

